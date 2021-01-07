台股大漲逾200點站穩萬五 外資大買164億元 三大法人買超202.91億元

台股今 (7) 日在護國神山台積電飆天價的帶動下，續創歷史新高，電子族群為買盤重心，被視為拜登概念股的太陽能族群全線走高，加權指數終場大漲 230 點，收在 15214 點，三大法人合計買超 202.91 億元，其中，外資再回補 164 億元。

台股昨天衝出歷史天量後，今日加權指數成交值仍有 3381 億元。觀察籌碼面，外資今天又轉為買超，共計大買 164.52 億元；投信持續賣超 4.41 億元；自營商與外資同調，買超 42.8 億元，三大法人合計買超 202.91 億元。

台積電近期獲外資調高目標價，今日股價一度衝上 570 元，終場勁揚近 3%，收 565 元，市值攀升至 14.65 兆元，雙締新猷。此外，台達電大漲逾半根停板，站穩 300 元大關；鴻海、台塑、台化、富邦金、日月光投控、華碩等也有 1-3% 的漲幅。

塑橡膠族群今日吸引買盤進駐，台化、台塑大漲約 3%，台橡、正新、厚生也有 3-4% 的漲幅。不過，航運股遭到空方狙擊，隨著獲利了結賣壓出籠，陽明連續 2 天苦吞跌停，長榮、萬海也一度亮燈跌停。

面板報價連續 8 個月上漲，雙虎自去年下半年起從谷底翻身，第四季獲利可望逆轉勝，友達獲外資持續回補買超，今日股價大漲 2.2%，群創同步漲 1.8%。

氣動元件大廠亞德客 - KY 今日漲勢凌厲，終場亮燈漲停，衝上 1035 元。亞德客去年 12 月、第四季、全年營收同創新高，法人上修全年 EPS 預估值，可望賺進超過 2 個股本。

法人指出，電子權值股為推升加權指數創高關鍵，但類股輪動快速，短線上應避免過度追高，後續關注量能變化，若回檔修正，須以量縮為宜。

