統一超酷聖石冰淇淋首度進7-11開複合店 添品牌營運新動能

統一超 (2912-TW) 今 (21) 日宣布，複合店布局再下一城，「7-ELEVEN X COLD STONE 複合店」將於明日於桃園中路特區的 Big7 福倉門市開張，此為超商業界首創將冰淇淋專賣店服務導入超商的複合店型。

7-ELEVEN 說明，近年來積極拓展的 Big7 複合店型，是業界複合種類最多、商品規劃最豐富的全新消費概念，目前 Big7 全台店數已達 11 家，新開幕的福倉門市則是桃園第 3 家 Big7，並首度加入 COLD STONE 冰品複合模式。

Big7 福倉門市除了首度導入冰品，也搭配超商、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、「現烤烘焙麵包」、「博客來」、「K∙Seren」、「菓子屋」和「現打生啤酒」等 7 大複合服務，定位為住教混合型商圈的便利生活購物中心，與一般的超商店點作出差異化。

統一超說明，台灣零售通路冰品市場一年規模約 50 億元，各通路、品牌也不斷推陳出新搶攻此市場大餅，此次針對超商消費特性，將冰淇淋專賣店擠進 1 坪的空間，並量身開發 10 款獨家規格菜單，每份售價 89-129 元，力拚以高 CP 值、深入社區經營觸及更廣泛的客群。

而 7-ELEVEN X COLD STONE 複合店二號店預計於 2 月 1 日於台南開出，選定在奇美博物館內設新據點，搶進觀光景點區的消費版圖。