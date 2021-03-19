短債利率下探貨幣市場基金壓力大 聯準會正面臨挑戰

由於貨幣市場基金正面臨現金太多卻無處存放的窘境，並導致短債利率持續下跌，聯準會 (Fed) 周三決定上調逆回購可貸資金的最大額度，以緩解貨幣市基金壓力。然而，考量到國庫券供給、銀行準備金以及即將到期的補充槓桿率(SLR) 政策，聯準會可能還要做更多。

路透分析，由於聯準會維持大規模購債，使貨幣市場充斥現金，再加上財政部減少現金持有量，導致國庫券短缺，因此，聯準會周三宣布將隔夜逆回購貨幣基金借款上限由 300 億美元提高至 800 億美元，該措施多以債券作為抵押品。

Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師 Guy LeBas 表示，這將有利貨幣市場，讓多餘的資金可以存放在利率不會下跌的地方。

然而，此舉是否足以抵擋短期利率的下行壓力仍有待觀察。隨著美國財政部繼續刪減國庫券發行量，以及銀行準備金有可能攀升至前所未有的水平，預計未來幾個月還會有更多現金湧入貨幣市場基金 (MMF)。

貨幣市場基金 (MMF) 為短期、流動性高且付利息的票據，其中包含銀行承兌匯票、定期存款單以及商業票據等。

此外，去年 3 月疫情爆發後聯準會允許放寬大型銀行的 SLR，該措施將於 3 月底到期，若未延長實施，將迫使銀行賣出美債，屆時 MMF 將湧入更多現金。

Jefferies 貨幣市場經濟學家 Tom Simons 表示，除了目前既有的現金流外，隨著時間的流逝，未來將有越來越多資金流入該系統。

許多分析師預估，若聯邦基金利率 (EFFR) 跌至 5 個基點以下，聯準會將提高超額準備金利率 (IOER) 或隔夜逆回購利率 (ON RRP) ，過去一個月 EFFR 一直穩定在 7 個基點之上。

隔夜逆回購利率周四達到 1 個基點，而美國短債殖利率則繼續下跌，1 個月期美債殖利率已跌至半個基點。

儘管美債的淨發行量仍在下降，但隨著美債提高一些國債拍賣規模以支應財政刺激政策，短期殖利率下滑的壓力可能會有所緩解。

富國銀行 (Wells Fargo) 利率策略師 Zachary Griffiths 表示，美國政府已經開始增加債券供給，但這還不足以使每週竟發行量轉為正數，不過先前積壓的壓力緩解使債券供不應求的問題不會再擴大。

然而，Griffiths 表示，若短債殖利率在聯準會 4 月利率會議前持續繼續下跌，屆時可能會出手干預。

美國財政部下周將標售 400 億美元的四周短債，高於本周的 300 億美元，還將出售 400 億美元的八周短債，高於此前的 350 億美元。