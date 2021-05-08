〈紐約匯市〉非農就業意外低迷 美元重挫周跌逾1% 澳幣、新興市場貨幣彈高

美國 4 月就業數據遠遜於市場預期，沖淡市場對聯準會 (Fed) 縮減寬鬆政策的疑慮，美元周五 (7 日) 跌至逾兩個月低點。新興市場貨幣指數創新高，澳幣等商品貨幣勁揚。

美國勞工部周五公布，4 月非農就業人數僅增加 26.6 萬人，遠遜於市場預估的新增約 100 萬，此外，3 月增幅下修為 77 萬人，平均時薪比 3 月大幅提高 0.7%。4 月失業率從 6% 微升至 6.1%。

Asset Management 外匯策略部門董事總經理 Boris Schlossberg 表示，這意味著美國利率將在相當長一段時間裡保持在超低水準，並抑制美元。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.63% 至 90.297，就業報告發布後最低跌至 90.209，為 2 月 26 日以來最低。

過去一周以來，DXY 累計下跌約 1.15%。

歐元兌美元升 0.75% 至 1.21555 美元，英鎊兌美元上揚 0.73% 至 1.3993 美元。

亞洲盤時段，人民幣兌美元升至逾兩個月高點，因中國貿易數據強勁，4 月出口意外加速成長，進口增速達到 10 年高點。人民幣周線收紅，是去年 9 月以來最長連漲紀錄。

人民幣升值、加上美元近日疲軟，帶動 MSCI 新興市場貨幣指數周五觸及 1,741.34 的歷史高位。

新興市場貨幣也因大宗商品超級周期而受益。

澳幣兌美元勁揚 0.72% 至 0.7841 美元，從該國最大出口收入來源鐵礦砂價格強勁反彈找到支撐。

但加元兌美元接近平盤，從逾三年高點下滑，因加拿大 4 月就業報告遜於市場預期，反映第三波疫情封鎖的影響。

三菱日聯金融公司研究部門主管 Derek Halpenny 說：「我們預期，由於全球經濟成長前景樂觀，澳幣、加幣、挪威克朗等商品貨幣將繼續得到良好支撐。」

加密貨幣多上漲。以太幣上漲 1.35% 至 3,537.29 美元，周四一度突破 3600 美元創新高。比特幣上漲 2.98% 至 58,128.86 美元。

狗狗幣上漲 4.49% 至 0.6107 美元。自稱為「狗狗幣教父」的特斯拉執行長馬斯克，本周末將主持美國知名節目《周六夜現場》(SNL)。

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