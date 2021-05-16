〈觀察〉建商建構多元投資組合 各家積極布局國際級觀光飯店

富旺 (6219-TW) 宣布以 2.01 億元投標取得交通部鐵道局高鐵台中車站地區新高鐵段 5429 坪土地 20 年使用權，正式跨足「商業不動產」領域，富旺規劃在此地投資興建飯店與商場，投資金額估超過 30 億元，今年在台北市也有多個指標案登場，突顯建商多角化腳步。

很明顯，在房市經營環境改變之下，建商大舉投入飯店業的經營，主要考量長期穩定收益，因此啟動多角化經營，尤其飯店本身就是具穩定收益的商用不動產；此外，建商透過與國際品牌飯店管理業者合作，也有助推出的建案，能學習採用「飯店式管理」物業模式，對本身建案具備加分效果，

今年建商跨足飯店較顯著的案子為欣陸投控 (3703-TW) ，其不動產開發事業的琢豐 / 寒舍酒店案，將在今年第四季開始完工交屋、入帳， 總銷 82 億元。

同時，欣陸投控不動產開發事業已由台北、台中跨進高雄市，開發案從住宅跨進商用，包括住宅及飯店等多元開發，如馬來西亞飯店開發案，將在第二季完工並於第三季試營運。

同時，欣陸投控的不動產開發事業的大陸建設前進高雄，聯手日本大和房屋集團鎖定高雄亞洲新灣區推出南台灣首案「和陸寓邸」，並和大倉日航酒店管理公司簽約，引進全台首座「高雄日航酒店」，預計在 2023 年完工。

此外，皇翔建設 (2545-TW) 跨足觀光飯店的第二案，皇翔於北市忠孝東路、臨沂街口興建並租給日本藤田觀光集團開設「格拉斯麗飯店」經營，日前已完工並取得使用執照，預計今年下半年開幕營運，成為皇翔集團繼士林皇翔萬麗飯店後的第二座飯店。

興富發 (2542-TW) 等大型建商集團也緊追在後，預計將在新北市金山、台中七期、高雄美術館區以及台南億載金城附近等 4 個地區，投資經營飯店事業，並和新北汐止新隆儲運簽訂樟樹灣基地都更合建案，將興建 3 棟商辦、1 棟飯店， 興富發對於規劃基地有面基隆河的景觀，預計邀請日系飯店業者進駐。

台灣的建商投資飯店經營，早已達連鎖規模，如麗寶機構的福容飯店，已在全台開出連鎖營運據點；力麒建設 (5512-TW) 也布局觀光飯店，並推動多元化品牌經營；皇鼎建設 (5533-TW) 在台灣的台北、台中及台南也開出多個富信飯店分館；鄉林 (5531-TW) 的涵碧樓飯店橫跨兩岸，在台灣的日月潭之外，也跨足中國大陸的青島、南京及成都等地；國建 (2501-TW) 也已達成飯店連鎖經營的規模。