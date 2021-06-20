〈觀察〉美國逼退紅色浪潮 台安控產業轉單效應逐步浮現

美國聯邦通信委員會 (FCC) 近三年持續擴大制裁中國企業力道，從通訊設備到安控使用晶片，一步步杜絕與中企往來，對台安控廠而言，隨著紅色浪潮退卻、美國擺脫疫情束縛，今年轉單效應將逐步顯著發酵。

美國國防授權法 (NDAA) 自 2018 年生效後，美國祭出一連串抵制中國措施；FCC 2019 年察覺，華為和中興的電信設備存在安全問題，儘管中國部分設備仍可進口美國，但主要政府單位使用的通訊設備，陸續「去中化」，一步步對抗中國企業。

美中關係短期仍難好轉，加上 5G 網路商轉，FCC 去年認定華為與中興通訊將危害美國國安，並將海能達、海康威視及浙江大華等其他大廠一併列入黑名單，確保美國新一代通訊網路安全。

此次美國更祭出新草案，終止包含 5 家中國廠商監控設備進入美國市場，涵蓋範圍也從政府單位擴及至學校等民間單位，產品也從網路設備，擴大到監控相關，顯示美國全面封殺的態勢越來越明顯。

台安控廠在去中化趨勢下，除持續迎接轉單商機外，相繼將旗下安控產品打造成全 MIT，此外，隨著前端硬體設備、邊緣運算成熟，將後端軟體的 AI 技術，轉移至前端 AI 設備，讓資料在前端的影像安控設備即可分析數據，發展利基型產品。

美中貿易戰為安控產業帶來新的契機，美國客戶陸續轉買非陸系產品，業者更預期，美國經濟逐步復甦、許多大型專案已重啟測試與驗證，轉單效應將更顯著。

台廠過去經歷多年遭紅色浪潮削價競爭，隨著安控產業紛擾暫告段落，營運已出現落底反彈訊號，今、明年的轉機將逐步浮現。