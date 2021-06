傳聯發科等三大晶片廠支持後 Nvidia股價首度突破800美元

聯發科、博通及 Marvell 等三大晶片廠支持 Nvidia 收購 Arm 後,美國繪圖晶片大廠 Nvidia 週一 (28 日) 股價首度突破每股 800 美元。

三大晶片廠集結聲援後,週一美股午盤時段,Nvidia (NVDA-US) 漲逾 5%,暫報每股 800.88 美元,年初迄今已上漲了 52.37%,市值有望站上 5000 億美元。

Nvidia 去年 9 月宣布以 400 億美元收購 Arm,目前仍面臨美國、英國、歐盟等各國審核當中。

ARM 被視為英國科技業皇冠上的明珠,CPU 架構占全球 9 成以上的手機晶片採用,外界擔憂 Nvidia 收購後 Arm 可能失去中立性,蘋果、高通、微軟、Google 等科技巨頭皆傳出對此收購案表達擔憂。

Nvidia 執行長黃仁勳有信心明年 3 月底以前完成 Arm 收購 (圖片:AFP)

Nvidia 執行長黃仁勳在近期舉辦的 The Six Five Summit 線上會議中表達對該收購案的樂觀,有信心可在明年 3 月底以前完成 Arm 收購。

上週日英國《泰晤士報》報導,Arm 三大重要客戶,即博通 (AVGO-US)、Marvell(MRVL-US​) 和聯發科 (2454-TW) 均支持該交易。

博通執行長發布聲明稱,博通支持 Nvidia 對 Arm 的收購,因為 Nvidia 已向業界保證,會增加對 Arm 技術的整體投資,並將繼續在公平、合理和非歧視的基礎上讓業界獲得該技術。

聯發科執行長蔡力行稱:「半導體行業將受益於 Nvidia 與 Arm 的合併... 我們相信此次併購案將使聯發科和其他行業參與者為市場帶來更具競爭力和綜合性的產品。」

Marvell 執行長 Matt Murphy 表示:「我們從與 Nvidia 的收購中看到多項優勢,包括加速高科技 CPU 內核的發展,以及在業界廣泛採用基於 Arm 的設計。隨著強有力的授權政策,確保平等和及時的訪問和公平的條款,Marvell 支持此收購案。」

然而,Nvidia 收購 Arm 面臨的阻礙重重,此前傳出歐洲監管機構不願在夏季假期前考慮此案,輝達併購 Arm 交易恐難如期完成,此外,美國華為禁令之下,中國監管單位也可能相應地反對 Arm 落入美企手中。

花旗分析師 Atif Malk 發布的最新報告提到:「隨著美國積極反對中國在科技競賽領域中取勝,研判中國不太可能支持一項可能會導致他們失去採用 Arm 的交易。」

Atif Malk 認為此收購案獲准的概率很小,但將獲准可能性為先從 10% 上調到 30%。