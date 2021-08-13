歐元區6月貿易順差達181億歐元 月增近22%

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週五 (13 日) 公佈的最新數據顯示，歐元區 6 月份的貿易順差較 5 月份大幅成長，因為該地區當月出口成長速度快於進口。

數據顯示，歐元區 6 月對全球出口額達到 2099 億歐元，較 5 月增長近 22%。而該地區 6 月的進口額則達到 1918 億歐元，較 5 月份增長了近 17%。因此，歐元區 6 月份貿易順差達到 181 億歐元 (212 億美元)，低於去年同期的 200 億歐元，但大幅高於 5 月份的 75 億歐元。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「隨著需求激增，歐元區經濟正以 15 年來未見的速度蓬勃發展，復甦從製造業擴展到服務業，尤其是面向消費者的企業。」

先前的數據顯示，歐元區 6 月經濟景氣指數從 5 月份的 114.5 上升至 117.9，超過市場預期的 116.5，並創 21 年來的新高。

隨著歐洲各國放寬防疫限制措施，歐元區經濟持續強勁復甦。但是，近期以來，Delta 變種病毒迅速擴散，導致多個歐洲國家感染數暴增，儘管住院人數並未出現急劇增幅，且疫苗接種率也持續增加，人們普遍認為，一旦感染情況加劇，可能進一步影響消費者的出門意願。

歐洲央行 (ECB) 預計，歐元區 GDP 將在今年底達到 4.6%，明年達 4.7%。經濟學家預計，今年下半年歐元區通膨率將進一步升高，並在 2022 年和 2023 年回落至遠低於歐洲央行 (ECB) 設立的 2% 目標。