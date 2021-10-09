〈潛力股〉GIS-KY搭蘋果光 Q4營運不淡

隨著蘋果 (AAPL-US) 第四季傳將推出新款搭載自家 M1X 晶片的 14、16 吋 MacBook Pro 筆電新機，據悉，觸控模組主力供應之一的業成 GIS-KY(6456-TW) 近期也開始小量出貨，市場看好，隨著蘋果新品即將正式發表，加上上半年 iPad Pro 平板動能延續，業成第四季營運可望逐步增溫。

業成是蘋果供應鏈之一，雖然近年手機觸控模組受蘋果全面改採 OLED 面板下滑，但業成持續擴大布局平板、筆電等液晶面板模組 (LCM) 產能，今年更進一步取得 MiniLED 相關背光模組業務，助推營運維持高檔。

業成 9 月營收達 115.8 億元，月減 0.1%、年減 3.8%，第三季營收 361.71 億元、季增 0.1%、年增 10.8%，累計今年前三季營收則達 975.15 億元、年增 9.3%。

展望第四季，業成持續看好平板、筆電動能持續增溫，但預期短期 IC 零組件吃緊、中國能耗雙控限電仍將影響供應鏈，法人則看好，隨著蘋果 Mini LED 筆電新品正式亮相，業成傳統旺季可期，下半年營運將優於上半年。

因應產能需求，業成今年持續著重成都廠平板、筆電產能擴充，其中，上半年已投入約 50 億元擴充平板產線，下半年將再投入約 30 億元，鎖定筆電應用，預期今明兩年完成擴充後，整體平板月產能將提升至 250-300 萬台、筆電也將達每月 200 萬台水準。