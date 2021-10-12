IMF下修今年全球經濟增速預測至5.9%

週二 (12 日) 國際貨幣基金組織 (IMF) 發布 10 月《世界經濟展望》下修了全球經濟增速預測，從先前的 6.0% 下調至 5.9%。

隨著已開發經濟體出現供應鏈問題，加上新興市場經濟體因疫情而惡化，IMF 下修對今年全球經濟增速的預測至 5.9%，低於先前 7 月份的預估 6.0%，而明年今年全球經濟成長維持在 4.9%。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 於隨附的「新冠疫情期間的復甦 (Recovery During a Pandemic)」一文中表示：「由於新冠疫情不斷惡化，低收入的發展中國家經濟體前景相當黯淡，已開發經濟體近期經濟前景更加艱難，部分原因是受到供應鏈中斷影響。」

IMF 分別下修了美國、西班牙、德國和加拿大的經濟成長預估，還特別關注已開發經濟體和新興市場經濟體的不同復甦步伐。

Gopinath 稱，不同復甦步伐是疫苗支持、政策支持的巨大差異下產生的結果，已開發國家有超過六成人口已全面接種疫苗，有些人現在正在接種第三劑新冠疫苗，但低收入國家仍有約 96% 的人口未接種疫苗。

由於供應鏈中斷和天然氣等原物料價格飆漲，過去幾個月物價大幅上揚，Gopinath 提到，如果通膨風險變得更加嚴重，復甦的速度快於預期，各國央行應準備迅速採取行動。

在國家方面，IMF 預測美國 2021 年 GDP 預期下修至 6%、2022 年上調至 5.2%。歐元區 2021 年 GDP 預期上修至 5.0%、2022 年維持在 4.3%。

IMF 將 2021 年中國 GDP 預期下調 0.1 個百分點至 8%、2022 年至 5.6%。2021 年日本 GDP 預期下修至 2.4%、2022 年有望達到 3.2%。