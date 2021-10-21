麗臺Q3每股純益1.64元寫次高 前三季每股賺6.63元

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (21) 日公告 9 月自結，受惠遠距商機、宅經濟延續，加上虛擬貨幣價格回溫，單月稅後純益 3200 萬元、年增 452.39%，每股純益 0.6 元，第三季每股純益達 1.64 元，創單季次高，前三季每股賺 6.63 元。

麗臺第三季營收達 22.26 億元，季減 22.1%、年增 89.3%，稅後純益達 8800 萬元、較去年同期虧轉盈，每股純益 1.64 元，僅次於第二季的 3.74 元，改寫單季次高，今年前三季稅後純益約達 3.55 億元，同樣較去年同期虧轉盈，每股賺 6.63 元。

麗臺主要業務為顯示卡，占比達逾 80%，受惠遠距商機動能、加上虛擬貨幣熱潮帶動，營運自去年下半年谷底反彈，隨著輝達 (NVDA-US) 持續推出顯卡新品，同時分出挖礦產品線 NVIDIA CMP，推升麗臺第二季營運攀峰，但第三季營運也反映中國等地擴大監管虛擬貨幣影響，造成顯卡需求一度降溫。

隨著美國首個比特幣期貨 EFT 正式掛牌上市，也帶動虛擬貨幣市場熱潮再起，比特幣價格近日更衝破 67000 美元，最高來到 67276.79 美元，改寫歷史新高，連帶顯卡需求同步看旺。

展望未來，麗臺續看好旗下三大產品保持成長，其中，占比達 80-85% 的顯卡，包含消費、企業工作站全年都可望維持雙位數成長幅度，也力拚擴大 AI 雲端系統解決方案、醫療事業布局，分散營運風險。