獲頒臺大名譽博士 蔡明介：選擇並勇敢走過的路最踏實

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (15) 日出席臺灣大學創校 93 年校慶，並獲頒臺大名譽博士，致詞內容指出，以台灣現今社會的發展水準，年輕人選擇比以往更多元，只要努力探索，朝著能發揮自己長處、完成工作時有成就感，就是對的方向，「自己選擇並勇敢走過的路最踏實」。

蔡明介回憶已故清大校長劉炯朗曾經贈送的一首詩「未走之路 The Road Not Taken」，為 20 世紀美國詩人 Robert Frost 著名詩作，表示至今仍記得詩的結尾是『我踏上乏人問津的路，造就完全不同的人生』。

他以此勉勵年輕學子，人生是不斷出現岔路旅程，應該傾聽內心聲音，依照直覺走自己選擇的路，並勇敢走下去，儘管另一條未走之路的風景更美，但自己選擇並勇敢走過的路是最踏實，也強調對未來科技永遠保持強烈好奇心，且不要自我設限，永遠勇於追求挑戰。

蔡明介以自身經歷為例，他在 1950 年出生在南部屏東，小學記憶是農村大片的稻田與甘蔗園，中學剛好是美蘇冷戰及太空競賽，啟發自身對科學與工程的志向，且 20 世紀很重要的兩項發明，即為電晶體、電子計算機，分別在 1950 年前後在美國出現，大學畢業時，正是美國矽谷 IC 工業開始成長的年代。

蔡明介大學畢業後的工作，是在高雄加工區外商擔任測試工程師，產品為計算器 IC，由於工作有點單調，蔡明介為多瞭解 IC，走上留學之路，因緣際會下也參加工研院的 IC 專案計畫，也延伸出聯電、聯發科近 50 年的 IC 之路。

蔡明介補充，自己的工作是工程師，興趣是喜歡廣泛閱讀，隨著角色轉變，期望用開放心胸，吸收新的技能與知識，如組織管理、經營策略等，讓自身在不同階段去學習並面對新挑戰。

蔡明介表示，從求學到工作都有重大抉擇，有時可能選擇不多，只能勇敢面對，在參與台灣 IC 產業發展過程中，也看到大量電晶體 IC 的電子產品在生活中無所不在，貢獻台灣社會進步與發展，台灣經歷 50 年轉型，從農業時代轉換到消費工業，再到資訊科技與半導體產業的國際地位。

蔡明介回首 IC 之路，加上自身幼年在農村幫忙種稻的經驗，因此以米飯與電晶體做對比，白米滿足人類的飲食需求，電晶體滿足人類的精神所需，這樣的發展，就像是自身走過的路，一點一滴連結的成果呈現。

對於學子即將進入職場青年這代，蔡明介認為，不管做何種行業，都要秉持開放心胸仔細學習，也不要因所學科系受限對新知識技能的吸收，尤其未來是跨學科融合時代，計算科技仍會扮演重要角色。