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技術分析師：美元若出現雙頂 商品多頭的好日子就來了

鉅亨網編譯許家華
技術分析師：美元若出現雙頂 商品多頭的好日子就來了（圖片：AFP）
技術分析師：美元若出現雙頂 商品多頭的好日子就來了（圖片：AFP）
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美元商品原油

著名技術圖表觀察家、Kimble 創始人 Chris Kimble 週二 (26 日) 表示，如果美元指數有出現「雙頂」的趨勢，可能會給遭到打壓的商品價格一個喘息空間。

Chris Kimble 指出，ICE 美元指數目前仍處於上升趨勢，並且在過去 12 年一直是「力量的支柱」，但如果確認出現雙頂，一切景觀將大不同，他列出月度圖如下：

Kimble 指出，在 2007 年至 2009 年金融危機初期，該指數有所下調後，接著就開始每月低點都更高，收復了自 2001 年高點到 2008 低點這區段跌幅的 61%，接著在 102 以上交易，在 2017 年建立了每月接續的看跌反轉走勢。

Kimble 指的是知名的斐波那契回調線 (Fibonacci retracement) 又稱「黃金分割線」，即匯價在經過一輪升勢或跌勢後，其回吐的支持位或反彈的阻力位，都正好處於升勢或跌勢的 38.2%、50% 和 61.8% 水準，而 23.6% 和 76.4% 則為次要目標。

在經歷了 2017 年的下挫之後，由於全球金融動盪和全球美元沖高，美元又重返測試 61% 回撤水準並在 4 月初交易水準站上 102。此後，該指數開始回落，週二交易水準接近 99.09，今年迄今漲幅收斂至約莫 2.8%。

因此，要如何證明美元已達巔峰？Kimble 表示，倘若美元跌破 93 就證明此點，「一旦崩潰，將有利先前受重創的商品。」因為美元疲軟有利於以美元計價的商品，這會提高商品對使用其他貨幣的買家之吸引力。

大宗商品價格在 2020 年受重創，因應 COVID-19 大流行而實施的防疫封鎖措施使主要經濟體幾乎停滯不前，近期大反彈的原油在第一季價格崩潰且史無前例的出現負價。

根據 FactSet 的數據，彭博商品指數 (BCOM-US) 今年迄今仍下跌 21.9%。