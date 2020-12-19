〈郭台銘談疫情〉自主研發推新冠病毒檢測機 明年Q1申請美國EUA

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (19) 日赴新北三峽愛物園，紀念先妻林淑如冥誕，受訪時提到，最近專注發展健康產業，新成立的富佳科技自主研發的新冠病毒檢測機，最快明年首季申請美國緊急使用授權 (EUA)。

郭台銘表示，富佳科技研發的新冠病毒檢測機，完全是台灣的健康醫療團隊、電子團隊跟英國牛津團隊開發的技術，用唾液就可以檢測病毒，未來也可延伸至流感篩檢。

郭台銘進一步指出，目前新冠病毒檢測機已經到測試抓蟲 (Bug) 階段，後續會送申請，但現在等美國 FDA 的 EUA 的人很多，都在排隊，預計要到明年首季。

針對富佳科技未來發展，郭台銘指出，主要針對生醫領域，走像是蘋果、惠普的模式，以自有品牌、自主創新，研發產品以及行銷，至於大量生產的部分則會交給鴻海。

郭台銘也透露，也針對一系列精準醫療、未來事前防疫型醫學持續投入，並啟動連續 10 年計畫，包括捐給台大台成幹細胞中心 10 年 6 億元，以及 10 年乳癌抗癌計畫。

郭台銘表示，後疫情時代，人的生活習慣、消費習慣改變，看病除了避免到醫院，重點更放在提早發現、提早治療，因此，也發展非侵入式檢測醫療、下一代幹細胞治療、還有腸胃道 8K 視覺，基因定序、細胞療法、幹細胞再生醫學等，也用大數據結合血液、癌症等資訊，打造精準、預防醫療。