數據屢創佳績 歐美股市表現亮眼

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會官員陸續對升息、減碼量化寬鬆發表言論，引起市場波動，但基礎建設法案初步達成協議，且製造業 PMI 數據高於預期，激勵美股上漲 2.7%；

2. 6 月份歐洲區基本數據亮眼，採購經理人指數來到 15 年新高，加上歐洲央行持續維持量化寬鬆政策，激勵歐股上漲 0.9%。

新興市場

1. 美國基礎建設法案激勵原物料類股重回漲勢，新興市場股票上漲 1.3%；

2. 中國 LPR 維持不變，符合市場預期，官方持續觀察商品價格，股市止跌回升 2.4%；

3. 巴西央行上調今年 GDP 1.0% 至 4.6%，本週在原物料類股反彈下，拉美股市上漲 2.2%。

債券市場

1. 自聯準會釋出可能未來轉向較為鷹派的訊息後，避險型債券表現欠佳，全球政府債券下跌 0.3%、全球投資級債券下跌 0.2% %；

2. 多數新興國家調升利率，例如匈牙利、墨西哥等，且泰國調降今年的 GDP 預期，新興市場債券下跌 0.1%；

3. 主要國家經濟數據亮眼，且市場期待新刺激法案通過，油價上漲同時也激勵全球高收益債券上漲 0.4%。

原物料、匯率

1. 聯準會持續緩解市場對通膨的疑慮，美元指數貶值 0.4%；

2. 原油庫存持續下滑且下滑幅度超過預期，美國與伊朗談判不順，同時也推升油價漲幅，油價上漲 3.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/6/28（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/25）

資料來源: Bloomberg，2021/6/28（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/25）

三大市場關鍵事件及分析

1. 實質利率升高，支撐美元升值

美國經濟前景樂觀、實質利率升高，美元因此轉強，從期貨投機淨部位變化來看，做空美元力道也早就開始反轉。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/6/24。

2. 歐洲經濟回到正軌

歐元區服務業採購經理人指數進一步升高至 58，消費者與服務業信心也雙雙快速回升，歐洲已擺脫疫情困擾並回到正常生活中。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/6/24。

3. 銀行壓力測試過關，利多釋出

美國 6 大銀行通過聯準會的壓力測試，在疫情期間銀行累積的大量現金，將可以在 6/28 之後自由宣布資本計畫。根據巴克萊預估，這些銀行將在下半年大量發放股息或進行股票回購，對股東是一大利多。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/25。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/24。

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