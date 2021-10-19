〈房產〉台南受惠台積電話題 綠覆率也居六都之冠

台南綠覆率為全台六都第一，依房仲業者統計，全台南共擁有 492 座大小型公園，以安南區公園最多，共計 98 座，公園總面積 27.4 萬坪居全市之冠，但以人口 19.6 萬人換算，每人可享有的公園綠地面積僅約 1.4 坪。

而台南安平區擁有 25.3 萬坪公園綠地面積，人均綠地面積高達 3.8 坪完勝，成為市心精華區中，每人享有最多綠地的地區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，公園綠地除了是休憩空間，更是都市之肺，可以改善空氣品質，也具住宅間緩衝隔離的機能，增加棟距和視野，且採光佳，中高樓層更可坐擁永久景觀優勢。因此訴求公園第一排的物件，人氣高、身價高，而在疫情之後，居住環境擁有「綠地可及性」，防疫性也高，也成為疫後時代，民眾挑選健康宅的新指標。

依台灣房屋統計，台南市中心 5 座大型公園，今年中古屋房價因疫情升溫竄升，與 2019 年疫情爆發前相比，包括著名的東區「巴克禮公園」、南區「水萍塭公園」、安平區「府平公園」等，房價均有 1-3 成的漲幅，台南火車站附近、佔地 14.6 公頃的「台南公園」，更有近 4 成的漲幅，顯示出這些環抱綠意的健康公園宅，在疫情時代更具價值性。

台灣房屋台南文元加盟店店東黃也豪指出，以台南公園生活圈來說，屬於早期開發的舊社區，公園南北路上多為屋齡 20 年以上透天與華廈，雖然建設題材不多，但位處台南火車站商圈，也鄰近台南醫院，生活交通機能便利，所以一些屋況不錯的中古物件仍受青睞，加上近年零星新案進駐，因此帶動房價進而受惠。

黃也豪表示，公園周邊的土地成本高，第一排公園宅房價，通常比區域行情高出 1-2 成，如果有預算考量，首排低樓層戶別，或公園第二圈步行可及的區段，也是不錯的購屋選擇。